Ученикам одной из сельских школ под Миассом не предлагают справлять нужду без кабинок, заявила пресс-секретарь руководителя городского округа Марина Рыкалина.
По её словам, в настоящее время проведён лишь первый этап ремонтных работ.
Вторым этапом будет установка перегородок, которые будут отвечать всем санитарным нормам, — подчеркнула она.
Рыкалина уточнила, что завершить ремонт планируется до конца января.
Пресс-секретарь добавила, фотография с именно этим этапом работ была опубликован главой округа для наглядности,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Миасского городского округа Григорий Тонких опубликовал фото отремонтированного туалета школы № 23 в посёлке Северные Печи Челябинской области. При этом интернет-пользователи отметили полное отсутствие перегородок и раскритиковали работу.
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