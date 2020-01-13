https://static.news.ru/photo/560443ee-3615-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: s23-miass.educhel.ru

Ученикам одной из сельских школ под Миассом не предлагают справлять нужду без кабинок, заявила пресс-секретарь руководителя городского округа Марина Рыкалина.

По её словам, в настоящее время проведён лишь первый этап ремонтных работ.

Вторым этапом будет установка перегородок, которые будут отвечать всем санитарным нормам, — подчеркнула она.

Рыкалина уточнила, что завершить ремонт планируется до конца января.

Пресс-секретарь добавила, фотография с именно этим этапом работ была опубликован главой округа для наглядности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Миасского городского округа Григорий Тонких опубликовал фото отремонтированного туалета школы № 23 в посёлке Северные Печи Челябинской области. При этом интернет-пользователи отметили полное отсутствие перегородок и раскритиковали работу.