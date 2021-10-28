Власти обеспокоились туристической активностью россиян в период локдауна

Власти встревожены туристической активностью граждан в период нерабочих дней. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в стране нет ни одного стабильного по коронавирусу региона. Она также напомнила о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения, передаёт РИА Новости.

Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы. Мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения, — рассказала вице-премьер.

По её словам, сейчас в стране нет ни одного стабильного по COVID-19 региона.

Тепловая карта на портале стопкоронавирус.рф отражает уровень заболеваемости, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом.

Например, красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.

В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Число новых случаев заражений за прошедшие сутки составило 39 849.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не намерены вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни.