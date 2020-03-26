Пассажиры «Аэрофлота» в ближайшее время не смогут покинуть Дубай. Власти Объединённых Арабских Эмиратов не разрешают авиакомпании осуществить вывозной рейс.
Источник, близкий к «Аэрофлоту»,
Как ранее сообщал NEWS.ru, власти ОАЭ не разрешили самолёту лоукостера «Победа» приземлиться в Дубае, чтобы эвакуировать людей. Рейс был изначально согласован, но когда борт уже находился в воздухе, экипажу было отказано в посадке. Самолёт, который должен был забрать 180 пассажиров, совершил экстренную посадку в Махачкале.
Авиационное сообщение между ОАЭ и Россией ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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