https://static.news.ru/photo/492daee2-6ec5-11ea-825f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры «Аэрофлота» в ближайшее время не смогут покинуть Дубай. Власти Объединённых Арабских Эмиратов не разрешают авиакомпании осуществить вывозной рейс.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», рассказал об этом ТАСС. По словам собеседника агентства, пассажиры в настоящий момент находятся в аэропорту и ждут возможности улететь в Россию.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти ОАЭ не разрешили самолёту лоукостера «Победа» приземлиться в Дубае, чтобы эвакуировать людей. Рейс был изначально согласован, но когда борт уже находился в воздухе, экипажу было отказано в посадке. Самолёт, который должен был забрать 180 пассажиров, совершил экстренную посадку в Махачкале.

Авиационное сообщение между ОАЭ и Россией ограничено из-за пандемии коронавирусной инфекции.