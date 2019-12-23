https://static.news.ru/photo/5539640c-254f-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Новосибирск/vk.com

Анна Терешкова, занимающая пост новосибирского вице-мэра и главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики ответила горожанам, встревоженным формой катка, которая напомнила им мужской половой орган.

На своей странице в Facebook Терешкова опубликовала фото новой городской достопримечательности и написала, что «настоящее искусство должно возбуждать».

Каток расположен в сквере перед Новосибирским государственным театром оперы и балета. Когда он открылся, в Telegram-каналах стали появляться снимки с квадрокоптера. Форма катка напомнила жителям схематичное изображение фаллоса, что вызвало большой резонанс среди горожан.