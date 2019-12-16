https://static.news.ru/photo/18fce4b6-2007-11ea-a621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ненецкого автономного округа подписал распоряжение, согласно которому для сотрудников госорганов региона 31 декабря становится выходным днём. Вместо последнего дня года госслужащие будут работать 28 декабря.

Документ вступил в силу с момента его подписания, сообщается на сайте местной администрации.

При этом в соответствии с законодательством губернатор не может объявить выходной для сотрудников частных компаний.

Традиционно 31 декабря является в России рабочим днём. Однако, как писал NEWS.ru, в ряде регионов этот день сделали выходным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным, на повестке Кремля не стоит. Однако глава государства Владимир Путин пообещал его рассмотреть.