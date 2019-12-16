Губернатор Ненецкого автономного округа подписал распоряжение, согласно которому для сотрудников госорганов региона 31 декабря становится выходным днём. Вместо последнего дня года госслужащие будут работать 28 декабря.
Документ вступил в силу с момента его подписания,
При этом в соответствии с законодательством губернатор не может объявить выходной для сотрудников частных компаний.
Традиционно 31 декабря является в России рабочим днём. Однако, как писал NEWS.ru, в ряде регионов этот день сделали выходным. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о том, чтобы сделать последний день года выходным, на повестке Кремля не стоит. Однако глава государства Владимир Путин пообещал его рассмотреть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен