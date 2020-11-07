Власти не планируют закрывать ночные заведения в Москве

https://static.news.ru/photo/1573d242-20e1-11eb-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти не планируют закрывать ночные заведения, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Система (чекин. — NEWS.ru) позволяет людям узнавать о том, был контакт или нет, и своевременно обращаться, и это помогает врачам проводить те самые эпидемрасследования, — отметил он.

Он рассказал, что QR-коды для регистрации посетителей оформили свыше четырёх тысяч столичных предприятий, передаёт РИА Новости.

Немерюк добавил, что московские префектуры и управы будут также охвачены системой QR-кодов.

Как писал NEWS.ru, ранее Немерюк заявил, что около 3,3 тысячи посетителей ночных заведений города получили уведомления о потенциальном контакте с инфицированными коронавирусом. По словам чиновника, всего за две недели было зарегистрировано 46 случаев, когда заражённые COVID-19 могли контактировать с гостями ночных клубов.

Система QR-кодов призвана предупреждать посетителей зданий о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией. Регистрация в ней позволит посетителям получить оповещение, если выяснится, что в одно время с ними в здании находился человек, заразившийся коронавирусом. Располагая этой информацией, они смогут своевременно сдать тесты, ограничить круг общения и остановить распространение инфекции.

По данным на утро 7 ноября, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось 20 396 россиян. Суточный прирост совсем незначительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда было зафиксировано 20 582 случая заболевания. В Москве за минувшие 24 часа количество заболевших увеличилось на 5829 — до 462 518.