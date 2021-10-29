Власти назвали условие, при котором не ограничат празднование Нового года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Новый год можно будет праздновать в привычном режиме, если россияне будут соблюдать правила профилактики COVID в нерабочие дни. Она также добавила, что на сегодня нет необходимости закрывать границы из-за коронавируса, предаёт РИА Новости.

На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%, - приводит слова Поповой агентство.

Она выразила надежду, что временный локдаун поможет сбить волну заболеваемости коронавирусом.

Главный санитарный врач также прокомментировала сообщения о появлении в России нового варианта штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. По словам Поповой, пока он не требует настороженного отношения к себе.

Как считает глава Роспотребнадзора, очередная волна коронавируса была вызвана тем, что летом спад заболеваемости был не во всех субъектах, отсутствовал должный контроль за соблюдением мер профилактики, а население игнорировало присутствие вируса.

В России зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. За последние 24 часа скончались 1163 человека. Предыдущий максимум составлял 1159 смертей. Число новых случаев заражений за прошедшие сутки составило 39 849.