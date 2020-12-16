Власти назвали условие для снятия ограничений по коронавирусу в Москве

https://static.news.ru/photo/314a4732-411e-11eb-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решения о смягчении ограничительных мер, введённых в Москве из-за пандемии коронавируса, будут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в целом, а не каких-то конкретных цифр. Об этом 18 декабря заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Идёт ежедневный анализ ситуации. Принимается решение исходя из количества заболевших, числа выздоровевших, по количеству занятых коек. Сейчас у Москвы нет проблем с тем, чтобы обеспечить всех нуждающихся лечением. С точки зрения снятия ограничений решение будет приниматься в зависимости от ситуации. Конкретных цифр нет, — рассказал чиновник в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

Ранее стало известно, что накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил работу развлекательных заведений в ночное время на период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи. В столице руководителям предприятий предписано перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников. Подобные ограничения были введены ещё в ряде регионов. По данным соцопросов, 75% россиян поддерживают их. Они считают, что данные меры помогут снизить число заражений коронавирусом, писал NEWS.ru.