https://static.news.ru/photo/ec900fa6-d7eb-11e9-8733-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Rene Hoehn/Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты назвало самые высокооплачиваемые профессии в России.

По данным ведомства, больше всех зарабатывают механики по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, ежемесячная зарплата которых составляет 430 тысяч рублей. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил, что эти специалисты в реальности получают 200 тысяч рублей в месяц, а названная цифра встречается очень редко, передаёт газета « Известия ».

Также в тройку лидеров по уровню доходов вошли пилоты самолётов и начальники участка в отрасли угледобывающей промышленности. Их заработок составляет 330 тысяч рублей в месяц.

Ранее News.ru писал, что назван минимальный размер зарплаты в России в предстоящем году. Как говорится в законопроекте Минтруда, он составит 12 130 рублей ($188,5).