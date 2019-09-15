Министерство труда и социальной защиты назвало самые высокооплачиваемые профессии в России.
По данным ведомства, больше всех зарабатывают механики по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, ежемесячная зарплата которых составляет 430 тысяч рублей. Однако директор Рыбного союза Сергей Гудков заявил, что эти специалисты в реальности получают 200 тысяч рублей в месяц, а названная цифра встречается очень редко, передаёт газета «
Также в тройку лидеров по уровню доходов вошли пилоты самолётов и начальники участка в отрасли угледобывающей промышленности. Их заработок составляет 330 тысяч рублей в месяц.
Ранее News.ru писал, что назван минимальный размер зарплаты в России в предстоящем году. Как говорится в законопроекте Минтруда, он составит 12 130 рублей ($188,5).