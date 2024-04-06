Власти нашли способ контролировать езду на электросамокатах Электросамокаты могут оснастить учетным номером с QR-кодом для контроля движения

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Электросамокаты в России могут оснастить учетным номером, который позволит контролировать передвижение на этих средствах индивидуальной мобильности, следует из текста законопроекта. Он будет представлять собой наклейку с QR-кодом, который формируется в автоматическом режиме при постановке на учет, передает ТАСС.

Для реализации механизмов государственного контроля движения СИМ предлагается размещать уникальный учетный номер СИМ непосредственно на таком транспортном средстве. Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрихкода (QR-код), который наносится на наклейку (стикер) и формируется в автоматическом режиме при постановке на учет, — говорится в документе.

Владельцы электросамокатов должны будут размещать наклейки самостоятельно. При этом QR-код может дополнительно выдаваться в форме электронного документа. Предполагается, что каждый учетный номер индивидуален.

Ранее юрист Русяев рассказал, что после ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию. По его словам, в случае получения телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными.