Стало известно, сколько средств выделят на поддержку семей с детьми

В 2022 году на новые меры поддержки семей с детьми, введённые по поручению президента РФ Владимира Путина, будет выделено более 100 млрд рублей. Средства будут направлены на выплаты больничных, пособий беременным женщинам и одиноким родителям. Об этом РИА Новости рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Более 100 миллиардов — это новые меры поддержки, которые введены по поручению президента в 2021 году, — отметил министр.

Он уточнил, что 4,7 млрд рублей будут выделены на повышенные пособия по временной нетрудоспособности родителям, имеющим детей в возрасте до восьми лет. Средства заложены в бюджет Фонда социального страхования.

В бюджете ПФР предусмотрены 21,5 млрд рублей на выплату пособий женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности. Предполагается, что их в 2022 году получат 412 тысяч россиянок. Размер выплаты составляет половину от прожиточного минимума в регионе. Предоставляется она в случае, если среднедушевой доход в семье меньше регионального прожиточного минимума на человека.

Ещё 76,4 млрд власти выделят на пособия одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Они выплачиваются семьям с доходом меньше регионального прожиточного минимума на человека. В будущем году такую поддержку получат родители 1,1 млн детей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде подсчитали объёмы выплат на поддержку семей с детьми в 2021 году. По данным на середину сентября, на выплаты маткапитала перечислено 254 млрд рублей. Ещё 52 млрд рублей выделено на выплаты 2 млн семей с детьми до трёх лет. Кроме того, пособия по беременности и родам получили 93 тысячи женщин.