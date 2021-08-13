Власти наградят воронежца, помогавшего пострадавшим при взрыве автобуса

Мужчина, который помогал пострадавшим пассажирам автобуса, взорвавшегося в центре Воронежа, получит награду. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

Вчера в ряде сюжетов был показан Игорь Пахачев (в других источниках указан как Пахочев). Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сиденьями, и помочь другим пострадавшим. Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы её получите, — написал губернатор.

Некоторое время спустя он добавил, что телефон мужчины найден и власти области вскоре свяжутся с ним.

Гусев добавил, что ведётся поиск и других помогавших пассажирам автобуса. Он попросил их позвонить в его приёмную и оставить свои контактные данные.

Взрыв автобуса в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. В результате два человека погибли и ещё 17 пострадали. СКР возбудил уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина оно передано в центральный аппарат.

Ранее глава Воронежской области заявил, что семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва будут выплачены компенсации. Первые получат по 1 млн рублей, тяжелораненые — по 500 тысяч, а размер выплат остальным пострадавшим будет определён позднее.