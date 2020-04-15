Власти Мурманской области купят электронные браслеты для контроля карантина

https://static.news.ru/photo/5937aab6-7f16-11ea-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev /Global Look Press

Больные коронавирусной инфекцией в Мурманской области должны будут носить электронные браслеты. Это коснётся тех людей, которые проходят лечение на дому.

На эти цели будет выделено 1,479 млн рублей, говорится в постановлении регионального правительства. Средства пойдут на организацию системы «дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому».

Министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова объяснила, что большинство случаев заражения в регионе проходит в лёгкой форме, когда госпитализация не требуется. Контроль за пациентами необходим, поскольку многим будет непросто перестроиться на новый режим жизни.

Человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть привлечённым в том числе и к уголовной ответственности, — пояснила министр РБК.

Ношение электронных трекеров будет опциональным. Если человек не захочет использовать электронный браслет, тогда его госпитализируют в больницу, отметила Кондаурова.

Всего в Мурманской области зарегистрировано 265 случаев заражения коронавирусом, 14 человек излечились, один скончался.

NEWS.ru писал, что МЧС развернуло мобильный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией под Мурманском после того как в посёлке Белокаменка 79 рабочих строительной бригадой заразились COVID-19.

В России зарегистрировано 24490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели, умерли 198 человек. В Москве 14776 (+1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.