Власти Москвы выделят 10 млрд рублей на вакцинацию от коронавируса

https://static.news.ru/photo/72c3fbc4-2808-11eb-a7fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В бюджете столицы на 2021 год предусмотрены 10 млрд рублей на бесплатную вакцинацию жителей мегаполиса от COVID-19. Об этом рассказал руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что сейчас активно ведётся работа по подготовке к внедрению вакцины в гражданский оборот, формируется сеть прививочных кабинетов.

Кроме того, чиновник напомнил об уже принятых властями столицы мерах — открытии временных госпиталей, безвозмездное обеспечение заболевших медпрепаратами и бесплатное тестирование горожан на наличие антител к COVID-19, сообщает «Москва 24».

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице зафиксировано 6,3 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели более полумиллиона жителей мегаполиса. Из них выздоровели 371,8 тысячи и 7,8 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она стартует в ближайшие месяцы. Он добавил, что массовый выпуск отечественных вакцин уже начинается, «это вопрос дней и недель».

В РФ зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на утро 16 ноября, за прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. По информации оперштаба по борьбе с распространением недуга, в общей сложности на данный момент выявлено 1 948 603 случая. При этом 1 453 849 человек поправились. Также сообщается, что за прошедшие сутки жертвами инфекции стало 303 человека. В целом с начала пандемии зафиксировано 33 849 смертельных исходов.