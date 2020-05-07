В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах

https://static.news.ru/photo/248d3fa6-9046-11ea-930b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы должны будут носить медицинские маски в общественных местах и общественном транспорте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он начнёт действовать с 12 мая.

Все обязаны носить макси и перчатки в общественных местах, — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

За прошедшие сутки в Москве коронавирусом заболели 6703 человек. Жертвами инфекции стали 39 пациентов. Всего в Москве за всё время было зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Излечились 9227 пациентов, умерли 905 заболевших.

В ряде регионов уже действует требование обязательного ношения масок в общественных местах, в том числе в подъездах, лифтах и на лестничных клетках.

Ранее NEWS.ru писал, что масочный режим планируют ввести власти Псковской области. Кроме того, жителям региона запретят выходить из дома без перчаток.