Власти Москвы усилили очистку сточных вод из-за коронавируса

В Москве подключены дополнительные секции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод в связи с пандемией коронавируса.
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Запущены дополнительные воздуходувные агрегаты и увеличены дозы активного ила для улучшения качества биологической очистки сточных вод, — говорится в сообщении.
Метод ультрафиолетового обеззараживания, по данным «Мосводоканала», очень эффективен: при его применении уничтожаются и бактерии, и вирусы.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники водоканалов РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции усилили контроль над очисткой сточных вод.
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