Власти Москвы усилили очистку сточных вод из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/710bee98-7fef-11ea-a60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подключены дополнительные секции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу АО «Мосводоканал». По её данным, ультрафиолетовое обеззараживание является третьей стадией очистки сточных вод — ей предшествует механическая и биологическая очистка.

Запущены дополнительные воздуходувные агрегаты и увеличены дозы активного ила для улучшения качества биологической очистки сточных вод, — говорится в сообщении.

Метод ультрафиолетового обеззараживания, по данным «Мосводоканала», очень эффективен: при его применении уничтожаются и бактерии, и вирусы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники водоканалов РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции усилили контроль над очисткой сточных вод.