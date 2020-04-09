Власти Москвы упростили порядок выплат безработным

https://static.news.ru/photo/fb5a1af8-7a30-11ea-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти упростили порядок выплат для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.

Согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-2019, теперь безработным не придётся проходить несколько собеседований и предоставлять документы об отказе в приёме на работу.

Оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде, — отметили в оперштабе.

Там добавили, что начисление выплат будет осуществляться в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи с детьми, в которых родители временно оказались безработными, нуждаются в особой поддержке.