Власти Москвы упростили порядок выплат безработным

Московские власти упростили порядок выплат для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Согласно данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-2019, теперь безработным не придётся проходить несколько собеседований и предоставлять документы об отказе в приёме на работу.
Оформление будет осуществляться исключительно в электронном виде, — отметили в оперштабе.
Там добавили, что начисление выплат будет осуществляться в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что семьи с детьми, в которых родители временно оказались безработными, нуждаются в особой поддержке.
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