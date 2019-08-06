https://static.news.ru/photo/7ab77804-b844-11e9-b685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Власти Москвы учредили премии для изобретателей, внедряющих новейшие технологии в жизнь российской столицы. Лучших выберут по итогам ежегодного открытого конкурса в трёх номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до пяти человек. Победители 15 проектов получат денежный приз, — написал Собянин в своём Twitter.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в каждой номинации существует по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика и так далее.

В каждой из номинаций - по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика. Победители, это 15 проектов, получат денежный приз. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 августа 2019 г.

Ранее руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов пожаловался на команду Собянина, которая якобы урезает полномочия депутатов. По его мнению, члены МГД должны получить больше полномочий, чтобы иметь возможность реально решать проблемы жителей столицы. Кроме этого, парламентарии не имеют возможности корректировать бюджет мегаполиса, расходная часть которого равна 2,75 трлн рублей, сообщал News.ru.