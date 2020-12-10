Власти Москвы создали штаб по выявлению неприятных запахов

https://static.news.ru/photo/70adad16-3b91-11eb-bc74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы создали оперативный штаб по выявлению неприятных запахов. К настоящему моменту его сотрудники уже приступили к активной работе. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он отметил, что штаб поручил создать заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По словам Кульбачевского, в Москве улучшается состояние атмосферы, однако локальные проблемные точки остаются. Как правило, неприятности на местах связаны с превышением вредных выбросов и неприятными запахами. Горожане сигнализируют об этом властям.

В штаб входят представители органов исполнительной местной власти, муниципальные депутаты, представители общественных движений. Они проводят разъяснительную работу с предприятиями, вблизи которых ощущаются неприятные запахи, — цитирует Кульбачевского «Интерфакс».

Глава департамента подчеркнул, что работа штаба началась в ноябре. С тех пор жалобы на неприятные запахи стали поступать реже.

Как ранее передавал NEWS.ru, в октябре московские коммунальщики провели масштабную дезинфекцию открытых пространств. В работах приняли участие более 50 тысяч сотрудников.