https://static.news.ru/photo/4d234578-6d0f-11ea-b489-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы возьмут на особый контроль работу промышленных предприятий города в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Для этих целей в российской столице создадут оперативный штаб по мониторингу промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики. Сотрудники созданного оперштаба займутся отслеживанием проблем с сырьевыми поставками и запасами и будут контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм на предприятиях. Оперштаб также будет реагировать на угрозы приостановки деятельности заводов или снижения объёмов производства.

Глава департамента Александр Прохоров заявил, что в данный момент ведомство поддерживает постоянный контакт с промышленниками с помощью конференц-связи.

На сегодня ситуация стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. При необходимости пищевые предприятия города готовы увеличить объёмы производства, — отметил чиновник.

Москва является главным российским очагом распространения COVID-19. Из 438 случаев инфицирования, выявленных в РФ к 23 марта, 262 приходятся на Москву. Как сообщал NEWS.ru, в российской столице будут применять новые тест-системы, которые позволят диагностировать коронавирус без сверки с новосибирским центром вирусологии и биотехнологий «Вектор».