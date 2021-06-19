Переболевшие москвичи стали заражаться COVID-19 в два раза чаще

https://static.news.ru/photo/f697ebea-d0f5-11eb-93fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние две недели в столице вдвое выросло число случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.

Мы наблюдаем за пациентами и после завершения болезни. И, к сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость вирусом увеличилась в два раза, — сказала она.

Чиновница призвала всех горожан ставить вакцину вне зависимости от наличия или отсутствия антител. По её словам, человек, переболевший COVID-19, ничего не потеряет, если сделает прививку, но сможет усилить свою защиту. Те, кто рассчитывает только на существующие антитела, рискует собственным здоровьем, заключила она.

19 июня Москва установила рекорд по заболеваемости COVID-19 за всё время пандемии. За последние сутки заболели 9120 жителей, передаёт оперштаб. Днём ранее медики выявили 9056 случаев.

За минувшие 24 часа в столице скончались 76 пациентов с COVID-19, а всего — свыше 21 тысячи. Вылечились за сутки 3395 человек и более миллиона москвичей за всё время пандемии.