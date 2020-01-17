https://static.news.ru/photo/fddd9d70-3955-11ea-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля с количеством участников до 10 тысяч человек. Организаторы позиционируют акцию как протест против проекта конституционной реформы.

Об этом ТАСС рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Согласно сообщению ведомства, «публичное мероприятие в форме митинга» разрешено на участке от Садово-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Сцену для выступлений спикеров разместят напротив дома № 9 по проспекту Сахарова. О согласовании митинга уже уведомили организаторов.

15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Глава государства учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.