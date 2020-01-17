Московские власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля с количеством участников до 10 тысяч человек. Организаторы позиционируют акцию как протест против проекта конституционной реформы.
Об этом ТАСС
15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентским государством. Глава государства учредил рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Как сообщал NEWS.ru, 16 января Путин провёл первое установочное заседание рабочей группы.
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