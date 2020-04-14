Власти Москвы разъяснили правовые последствия нахождения детей на улице

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Полиция может задержать детей в возрасте до 14 лет, которые гуляют на улице без родителей, рассказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Так как на данный момент не предусмотрено оформление цифровых пропусков для детей, то, вероятно, находящегося на улице без взрослых ребёнка доставят в отдел полиции и там он будет ждать, когда за ним приедут родители, передаёт ТАСС.

Дети должны быть под присмотром взрослых, не должны гулять. В рамках режима повышенной готовности, ограничений, которые наложены с точки зрения передвижения граждан, дети в принципе гулять не должны, — сказал Данчиков.

Полиция может привлечь родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

На сегодняшний день в Москве выявлено 11 513 заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось 837 пациентам. От заболевания скончались 82 человека.

Как писал NEWS.ru, московский метрополитен закроет с 14 апреля вестибюли 20 станций метро из-за невостребованности. Станции будет закрыты не полностью — поезда продолжат останавливаться на них, а для пассажиров будут доступны некоторые входы и выходы.