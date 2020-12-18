Власти Москвы разрешили оставаться в кафе и ресторанах до полуночи

https://static.news.ru/photo/775aa072-411f-11eb-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы договорились с представителями ресторанного бизнеса о порядке работы точек общепита. По уточнённым правилам, вход в заведение закрывается в 23:00, а последние посетители должны уйти не позже полуночи.

Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, предприниматели ответственно относятся к соблюдению требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Мы договорились, что в 23:00 может зайти последний посетитель. Закрывается [заведение] на вход. До 23:00 мск можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 мск могут [его] вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 ты должен покинуть ресторан, — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что накануне новогодних праздников московские власти усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса. Будут проводиться проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых центрах, магазинах, на рынках и ярмарках. Кроме того, дополнительные проверочные мероприятия запланированы на катках, в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях.

Как передавал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге на новогодние каникулы могут смягчить ограничения для ресторанов, кафе и музеев. Городская администрация обсуждает ослабление санитарных мер с Роспотребнадзором.