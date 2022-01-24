Власти Москвы рассказали о строительстве Рублёво-Архангельской линии метро

Власти Москвы рассказали о строительстве Рублёво-Архангельской линии метроВласти Москвы выделили землю для строительства Рублёво-Архангельской линии метро
Власти Москвы выделили 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара под строительство Рублёво-Архангельской линии метро. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, новая линия пройдёт через районы Пресненский, Хорошёво-Мневники, Строгино, Кунцево, и затронет Одинцовский и Красногорский округа Московской области.
Отмечается, что в составе новой ветки протяжённостью 19 километров
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что власти строят много станций метро с выходом за МКАД. В частности, это направления в Некрасовку, Рублёво-Архангельское и Котельники. Однако, по его словам, продлевать линии в Подмосковье не всегда технически правильно и возможно, поэтому приоритет будет отдан Московским центральным диаметрам (МЦД), которые стали частью системы столичного метрополитена.