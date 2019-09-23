Глава департамента внешнеэкономических и международных связей столичного правительства Сергей Черёмин рассказал, что с 2010 года число туристов, приезжающих в Москву, выросло почти на 70%.
Доказательствами этому являются загруженные железнодорожные пути и рост числа авиарейсов, передаёт его слова
Чиновник добавил, что растёт туристический поток из стран Балтии.
Конечно же, в силу немногочисленного населения он не сопоставим с туристическим потоком, который направляется из Москвы, из РФ в Эстонию или в Латвию, потому что Прибалтика — одно из традиционно привлекательных мест не только для проведения досуга, но и для рекреационного туризма, — заключил он.
Как ранее писал News.ru, глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти республики планируют субсидировать авиабилеты в регион. Таким образом чиновники надеются добиться роста потока туристов.