https://static.news.ru/photo/2fa8ba74-de07-11e9-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей столичного правительства Сергей Черёмин рассказал, что с 2010 года число туристов, приезжающих в Москву, выросло почти на 70%.

Доказательствами этому являются загруженные железнодорожные пути и рост числа авиарейсов, передаёт его слова РИА Новости . Он отметил, что многие путешественники приезжают в город на своей машине.

Чиновник добавил, что растёт туристический поток из стран Балтии.

Конечно же, в силу немногочисленного населения он не сопоставим с туристическим потоком, который направляется из Москвы, из РФ в Эстонию или в Латвию, потому что Прибалтика — одно из традиционно привлекательных мест не только для проведения досуга, но и для рекреационного туризма, — заключил он.

Как ранее писал News.ru, глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что власти республики планируют субсидировать авиабилеты в регион. Таким образом чиновники надеются добиться роста потока туристов.