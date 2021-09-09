Власти Москвы назвали число нарушений масочного режима в транспорте

В транспорте Москвы ежедневно выявляют около полутора тысяч нарушений масочного режима. Всего с мая прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса стало обязательным ношение индивидуальных средств защиты, было выявлено свыше полумиллиона нарушений. В проверке соблюдения санитарных правил ежедневно принимают участие тысячи работников метро. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он заявил , что с мая прошлого года частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10–12 раз, а подвижного состава — в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас: контролёры проверяют соблюдение санитарных мер на всех станциях МЦК, МЦД и метро, в вестибюлях, на перронах и в вагонах поездов.

Вместе с тем мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров, — отметил глава ГКУ.

Чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро «ВДНХ», «Полежаевская», «Комсомольская», «Парк культуры», «Митино». Среди наземного транспорта «рекордсменами» по части нарушений являются маршруты автобусов МЦ1 и Т76 и трамваев № 12, 17 и 36.

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