Власти Москвы рассказали о мошенничестве со спецпропусками

https://static.news.ru/photo/3a5c7c84-7ccd-11ea-8704-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Департамент информационных технологий Москвы прокомментировал проявившиеся в Интернете предложения об оформлении спецпропусков. Такие сервисы и объявления делают мошенники.

Подобные услуги предлагают в социальных сетях. Кроме того, в мессенджере Telegram появился бот, который обещает создание пропуска: он запрашивает личные данные человека, включая номер телефона и сведения о паспорте, передаёт ТАСС.

Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в Интернете активизировались мошенники, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие цифровых пропусков станет обязательным с 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте. Указ о введении пропускного режима подписали руководители регионов Сергей Собянин и Андрей Воробьёв.

Оформление пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля: для москвичей — на сайте мэрии mos.ru, а для жителей области — на портале uslugi.mosreg.ru. Это будут электронные документы с 16-значным идентификатором и QR-кодом для проверки сотрудниками санитарных служб и полиции, которые можно будет распечатать или сохранить в смартфоне.

Пропуска потребуются для любых поездок: на личном автомобиле, мотоцикле, скутере, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Сотрудники действующих организаций смогут оформить пропуска до 30 апреля, остальные граждане смогут получить или документ для посещения медучреждения (оформляется без ограничений), или пропуск на иные цели (можно оформить дважды за неделю).