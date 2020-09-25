Власти Москвы рассказали о дальнейшей работе кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/44ef0720-ff1d-11ea-a72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что все заведения пока работают в прежнем режиме. Также не планируется готовить для них новые рекомендации, передаёт РИА Новости.

Ранее мэр столицы России Сергей Собянин рекомендовал работодателям Москвы перевести большую часть работников на удалёнку, писал NEWS.ru. В городе в последние дни отмечается рост числа выявляемых случаев COVID-19. За последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1560 человек. Это в полтора раза больше, чем днём ранее.

В Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост числа заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.