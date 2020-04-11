Власти Москвы рассказали, кто сможет выходить на работу в период изоляции

https://static.news.ru/photo/2990cc06-7c10-11ea-9bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономический штаб Москвы прокомментировал новые меры, направленные против распространения коронавируса. Там рассказали, кто сможет выходить на работу по новым правилам.

Добираться до своих рабочих мест будут сотрудники предприятий, которые не могут остановить процессы из-за технических особенностей. В качестве примера в Telegram ведомства приведена откачка воды из котлованов.

Кроме того, разрешено ездить на работу охранникам ключевых предприятий и объектов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл ряд новых ограничений в городе. Например, с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим, писал NEWS.ru.