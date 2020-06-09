Власти Москвы рассказали, как приняли решение о снятии ограничений

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Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничения по самоизоляции сняли благодаря хорошим цифрам, которые показывали значительное снижение заболевших COVID-19, а не из-за каких-то мероприятий.

Конечно же, снимали ограничения не под какие-то мероприятия, а по факту, цифры говорят сами за себя. Идет действительно хорошая динамика по снижению выявленных заболевших, — объяснил Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в Москве открылись 70% магазинов и почти 80% сферы услуг. Но при этом власти пока не могут сказать, сколько предприятий не пережили «таких каникул».

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будут отменены режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.