Власти Москвы рассказали, как долго будут убирать снег с дорог

https://static.news.ru/photo/5bfe57fe-6def-11eb-a441-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для уборки дорог от снега в Москве потребуется около трёх дней. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Сейчас улицы убирают 13,5 тысячи машин ЖКХ. Часть снега при уборке сдвигается на обочину и частично занимает правую полосу. Улицы становятся на 30-50% уже, образуются пробки, а автомобилисты с непривычки въезжают в сугробы. Ситуация сложная, однако мгновенно избавиться от снега невозможно. Чтобы убрать уже выпавшие сугробы, потребуется около трёх дней, - цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В Дептрансе рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в часы пик, а владельцам грузовиков напомнили, что фуры буксуют на МКАД и эстакадах.

Ранее сообщалось, что после снегопада в Москве был побит рекорд суточного выпадения осадков, установленный в 1973 году. 12 февраля 1973 года в столице выпало 7 мм, тогда как в этот раз к 18:00 в городе выпало 9 мм осадков. По данным метеобюро мегаполиса, с ночи 12 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы в 36 мм осадков. В Гидрометцентре прогнозируют, что пик снегопада в столице придётся на период с 24:00 12 февраля до 15:00 13 февраля. Полностью выпадение осадков прекратится только 14 февраля поздно вечером, писал NEWS.ru.