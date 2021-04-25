Власти Москвы раскрыли наказание для пьяных медсестёр

https://static.news.ru/photo/4d88ec96-a695-11eb-927e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали, какое наказание ждёт пьяных медсестёр, которые грубо обращались с пациентами. Об этом сообщает URA.RU.

В депздраве отметили, что такие действия медицинского персонала недопустимы. Стоит напомнить, что сотрудницы одной из больниц, будучи в нетрезвом состоянии, мешали пациентам спать, не давали лекарств, а также напали на пенсионерку, избивая и обещая отвезти её в морг.

По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры, — рассказали в депздраве.

Ранее департамент здравоохранения Москвы начал проверку Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева после появления в Интернете ролика, на котором видно, как пьяные медсёстры издеваются над пожилой пациенткой.

Одна из пациенток терапевтического отделения рассказала, что нетрезвая медсестра матом кричала на пожилую женщину. После этого женщина услышала хлопки, похожие на удары, а пациентка начала кричать. Медсёстры в грубой форме требовали от той тишины, в противном случае угрожали вырвать ногу, убить и отвезти пострадавшую в морг.