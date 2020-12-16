Власти Москвы прокомментировали жалобы Путину на работу МФЦ

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Власти Москвы прокомментировали жалобы на МФЦ, прозвучавшие во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Представитель администрации сообщил, что работа весной проходила электронно, а сложностей с заявками на пособия не было.

В Москве из-за распространения коронавируса с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках.

С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим. С 16 июня возобновили работу музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов, разрешён плановый приём пациентов в стоматологических клиниках. 23 июня заработали фитнес-клубы, бассейны, детские сады, рестораны и кафе, писал NEWS.ru/