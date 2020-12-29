Власти Москвы продлили срок бесплатной парковки для медиков и волонтёров

https://static.news.ru/photo/37653048-49be-11eb-8c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Бесплатная парковка в столице буде доступна медкам и волонтёрам и после Нового года, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

После 1 января эти категории граждан смогут бесплатно парковаться на московских улицах, так как мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить такой режим вплоть до окончания режима повышенной готовности.

По словам главы московского транспортного комплекса Максима Ликсутова, ничего проделвать и переоформлять не потребуется, так как продление на 2021 год произойдёт автоматически.

Так мы хотим вновь сказать спасибо всем, кто продолжает на передовой бороться с вирусом, — отметил он.

Столичные власти отменили плату за парковку для медицинских работников с 13 апреля, чтобы поддержать их во время борьбы с пандемией COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее жители России сообщили, что считают врачей и медработников героями уходящего 2020 года. При выборе героя 2020 года россияне чаще всего отмечали врачей и медицинских работников (55%), на втором месте расположились сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации (31%), на третьем — учёные-вирусологи, разработчики вакцины (22%).