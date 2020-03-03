https://static.news.ru/photo/4e470270-5d40-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам и гостям города стоит тщательно проверять любую информацию о коронавирусе и не паниковать из-за слухов, на которых зарабатывают недобросовестные блогеры и фармацевты. С таким призывом к горожанам обратились власти Москвы.

В мэрии подчеркнули, что многие зарабатывают на беспокойстве граждан и распространении слухов об инфекции. «Безответственные СМИ» тоже не отстают — благодаря подобной информации они набирают аудиторию. В московской администрации заявили, что доверять можно только проверенным источникам.

В аптеках предлагают и рекламируют дорогостоящие лекарства, эффективность которых по отношению к коронавирусу не доказана. В мессенджерах распространяется ложная информация с целью создания паники. Доверяйте только проверенным источникам, — сообщается на сайте столичной мэрии.

Как ранее передавал NEWS.ru, эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB выяснили, что в социальной сети «ВКонтакте» и в различных мессенджерах боты распространяют фейковую информацию о вспышке коронавируса, которая якобы имеет место в Москве.

На данный момент обнаружено более 12 тысяч репостов голосовых сообщений. Из них пользователи соцсетей узнают о том, что в Москве уже 20 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа. Также в сообщениях отмечается, что правительство России якобы скрывает сведения об эпидемии. По обнародованным «данным», власти делают это, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию РФ.