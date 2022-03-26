Власти Москвы примут новый пакет мер поддержки важных для города сфер

Столичные власти на этой неделе примут пакет мер поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что власти продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению.

Работаем максимально энергично. Очередной пакет [мер] будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели смогут получить гранты на создание импортозамещающих производств. Получить средства смогут компании любого размера из любых отраслей экономики. Уточняется, что власти в первую очередь подержат проекты по обеспечению повседневных нужд жителей Москвы в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности и строительства.

Компании смогут компенсировать до 50% затрат на приобретение объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям. 25% гранта предприниматели смогут получить авансом, что позволит максимально быстро создавать новые проекты. Максимальный размер гранта составит 100 млн рублей.