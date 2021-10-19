Власти Москвы приготовились вводить QR-коды на выходные

В мэрии Москвы рассматривают возможность введения QR-кодов для входа в торговые центры и рестораны, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным журналистов, пока речь идёт только о нерабочих днях, введение которых предложило правительство.

По информации из разных источников, власти рассматривают введение QR-кодов также в театрах, музеях и на спортивных объектах.

Возможности у Москвы ввести QR-кода в музеях, театрах и на спортивных объектах есть. Речь пока идёт о периоде нерабочих и праздничных дней, — сказал собеседник журналистов в мэрии.

Пресс-секретарь мэра города Гульнара Пенькова отказалась комментировать эту информацию.

19 октября зампред правительства Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. В отдельных регионах предлагается прекратить работу с 23 октября.

Премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Он попросил Голикову обобщить все её предложения и доложить о них Путину на совещании 20 октября.

Также 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 25 октября руководители организаций, действующих на территории Москвы, обязаны перевести не меньше 30% сотрудников на удалённый режим работы. Также в этот период москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. При этом московские компании, работающие в сфере услуг, обязаны вакцинировать не менее 80% сотрудников.