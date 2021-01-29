Власти Москвы предупредили о «ситуативных» закрытиях станций метро

https://static.news.ru/photo/5c6b152a-639e-11eb-bded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные власти напомнили жителям о семи закрытых станциях метро, а также предупредили о возможных ситуативных закрытиях других станций.

В пресс-службе городского департамента транспорта посоветовали использовать Кольцевую линию для пересадок.

По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Ранее столичная полиция сообщила, что в Москве 31 января закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу. Также власти приняли решение закрыть магазины, рестораны и кафе в центре города. В центральной части города будет запрещена продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре. Это ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов приходили в кафе, расположенные в центре столицы, и требовали отключить доступ к Wi-Fi для гостей 31 января, когда планируется проведение акции в поддержку политика Алексея Навального.