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Власти Москвы потратят 5,7 млрд рублей на содержание городских туалетов

19:27, 10 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти намерены потратить за три года 5,7 млрд рублей на содержание общественных туалетов. Средства будут потрачены на эксплуатацию и ремонт порядка 900 общественных мест.

Ассигнования на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов запланированы в объёме 5,7 миллиарда рублей. Они будут направлены на их содержание. Также будут выставляться передвижные компактные туалеты на общегородских мероприятиях,цитирует РИА Новости заместителя главы столичного департамента финансов Светлану Губанову.

Она также рассказала, что всего планируется отремонтировать 37 туалетов, в 2021 году будет отремонтировано восемь общественных мест.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о выделении московскими властями 93 млрд рублей на программу «Моя улица», которая неоднократно вызывала критику и подозрения в нецелевых или излишних тратах.

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