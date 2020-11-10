Власти Москвы потратят 5,7 млрд рублей на содержание городских туалетов

https://static.news.ru/photo/b8e346e0-2372-11eb-97d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти намерены потратить за три года 5,7 млрд рублей на содержание общественных туалетов. Средства будут потрачены на эксплуатацию и ремонт порядка 900 общественных мест.

Ассигнования на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов запланированы в объёме 5,7 миллиарда рублей. Они будут направлены на их содержание. Также будут выставляться передвижные компактные туалеты на общегородских мероприятиях, — цитирует РИА Новости заместителя главы столичного департамента финансов Светлану Губанову.

Она также рассказала, что всего планируется отремонтировать 37 туалетов, в 2021 году будет отремонтировано восемь общественных мест.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о выделении московскими властями 93 млрд рублей на программу «Моя улица», которая неоднократно вызывала критику и подозрения в нецелевых или излишних тратах.