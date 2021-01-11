Власти Москвы потратят 185 млн рублей на сбор данных о жителях

https://static.news.ru/photo/6bbf15a6-540a-11eb-913f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный департамент информационных технологий опубликовал на сайте госзакупок тендер на доработку системы сбора и хранения персональных данных москвичей. Реализация проекта оценивается в 185 млн рублей.

В системе будут содержаться сведения не только о документах горожан, но и их фактических доходах, месте проживания и работы, успеваемости детей в школе и другая информация. Власти полагают, что система позволит ускорить предоставление государственных услуг. Предполагается, что ежегодно она будет обрабатывать обрабатывать 20 млн учетных записей.

Подрядчик будет определён 1 февраля, а на модернизацию систему ему будет дан срок в восемь месяцев.

Эксперты отмечают, что централизация данных всегда повышает риски утечек и несанкционированного доступа. По их мнению, более безопасен метод, применяемый в скандинавских странах. Там сведения не хранятся в одном месте, а производится обмен ими между заинтересованными сторонами. В мэрии Москвы заявили, что в системе хранения данных о москвичах применяется защита высшей категории, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон, подразумевающий запрет использования в общем доступе персональной информации без согласия владельцев и предоставляющий гражданам требовать от оператора удаления таких сведений.