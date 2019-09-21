Префектура опровергает информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве.
Упавших деревьев на улице Бутырская нет, — сказали РИА Новости в пресс-службе префектуры северного административного округа столицы.
Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.
В Москве и Московской области на 22 и 23 сентября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной послужил усилившийся ветер.
Ранее News.ru писал о том, что в некоторых подмосковных районах днём 22 сентября были замечены осадки в виде дождя со снегом и градом.