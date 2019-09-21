https://static.news.ru/photo/f8ee3bea-dd56-11e9-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Префектура опровергает информацию об упавшем на проезжую часть дереве на Бутырской улице в Москве.

Упавших деревьев на улице Бутырская нет, — сказали РИА Новости в пресс-службе префектуры северного административного округа столицы.

Ранее в соцсетях появились фотографии с упавшим на дорогу деревом. Предполагалось, что это произошло на Бутырской улице.

В Москве и Московской области на 22 и 23 сентября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной послужил усилившийся ветер.

Ранее News.ru писал о том, что в некоторых подмосковных районах днём 22 сентября были замечены осадки в виде дождя со снегом и градом.