Власти Москвы отменяют выдачу пропусков по СМС

Оформление по СМС цифровых пропусков для передвижения по Москве отменяется с 12 мая. Об этом заявил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Он пояснил, что горожане уже привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, «потому всё переходит туда».
Кроме того, за пропуском можно будет по-прежнему обратиться в колл-центр. Это вариант оставлен для тех, у кого совсем нет возможности воспользоваться интернетом,
Ране NEWS.ru писал, что в период майских праздников полиция и Росгвардия усилят контроль за соблюдением москвичами режим самоизоляции. Будут более тщательно проверяться пропуска и места, где люди могут обираться на отдых.
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