Власти Москвы отменяют выдачу пропусков по СМС

https://static.news.ru/photo/4df83136-9143-11ea-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформление по СМС цифровых пропусков для передвижения по Москве отменяется с 12 мая. Об этом заявил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он пояснил, что горожане уже привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, «потому всё переходит туда».

Кроме того, за пропуском можно будет по-прежнему обратиться в колл-центр. Это вариант оставлен для тех, у кого совсем нет возможности воспользоваться интернетом, отметил чиновник в эфире телеканала «Москва 24».

Ране NEWS.ru писал, что в период майских праздников полиция и Росгвардия усилят контроль за соблюдением москвичами режим самоизоляции. Будут более тщательно проверяться пропуска и места, где люди могут обираться на отдых.