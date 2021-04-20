Власти Москвы отказались согласовать 100-тысячную акцию на Манежной площади

https://static.news.ru/photo/d3e6f896-a1c7-11eb-99aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство российской столицы отказало организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тысяч человек на Манежной площади 21 апреля из-за действующего в Москве запрета на массовые акции. Мера принята на фоне пандемии COVID-19, рассказали журналистам в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мегаполиса.

В ведомстве добавили, что если упомянутые мероприятия организаторы попробуют провести, то они и иные участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом, пишет ТАСС.

За распространение информации о несогласованных с властями митингах в поддержку Алексея Навального интернет-платформы и СМИ могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей, заявили в Роскомнадзоре. Там отметили, что в ходе мониторинга специалисты нашли материалы, содержащие «запрещённую информацию», где людей призывали к участию в акциях протеста.

В Роскомнадзоре обратили внимание на статью 13.41 КоАП РФ, где говорится, что нарушение порядка ограничения доступа к информации, которую признали противоправной, влечёт за собой вынесение штрафа в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение российские власти могут оштрафовать на десятую часть совокупного размера годовой выручки.

Ранее в МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной. Там напомнили об опасности заражения коронавирусом, риск которого возрастает в местах массового скопления людей, а также не исключили «провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Планировалось, что место и время проведения акции объявят, когда по всей стране наберётся 500 тысяч желающих принять участие в протесте. Однако в результате соратники Навального не стали дожидаться достижения этого показателя, так как ситуация со здоровьем оппозиционера ухудшается, а гражданского врача к нему до сих пор не пускают.