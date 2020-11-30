Власти Москвы оштрафовали около 95 тысяч человек за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e57b246c-332f-11eb-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 95 тысяч нарушений режима обязательной самоизоляции зафиксировали в Москве за семь месяцев, заявил 30 ноября глава столичного Главконтроля Евгений Данчиков. По его словам, самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С целью обеспечения безопасности жителей столицы, а также предотвращения распространения COVID-19 непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 94,5 тыс. граждан, — цитирует его ТАСС.

По данным на утро 30 ноября, за минувшие сутки в России зафиксировано 26 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, уже третий день подряд наблюдается постепенное снижение суточной заболеваемости. Для сравнения, накануне было выявлено 26 683 случая. Вместе с тем за прошедшие 24 часа выздоровело 17 247 пациентов, что значительно меньше, чем в предыдущие сутки. Однако значительно упала и суточная смертность — сообщается о 368 летальных исходах.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России зафиксировано 2 295 654 случая заболевания COVID-19. 1 778 704 человека выздоровело, 39 895 заболевших скончалось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу. Он напомнил, что за год пандемии врачи так и не смогли найти способы целенаправленной терапии.