Власти Москвы ответили на слухи о «тайных» пациентах в клиниках

https://static.news.ru/photo/c015d3a2-ab2f-11eb-8679-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никаких «тайных» пациентов в московских клиниках нет. Проверки медучреждений проводятся в плановом порядке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

В ведомстве добавили , что проверяют московские медицинские организации мединспекция и линейный контроль. Порядок проведения этих мероприятий строго определён.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что столичные медучреждения ожидают внеплановые проверки, а в больницах появятся «тайные» пациенты, которые будут фиксировать допускаемые персоналом нарушения. Это якобы связано с инцидентом, произошедшим в Городской клинической больнице им. Ф. И. Иноземцева.

В конце апреля главврача этого медучреждения уволили после издевательств пьяных медсестёр над пожилой пациенткой. Соответствующий видеоролик появился в Сети. В нём слышно, как медработницы, предположительно, избивают женщину, грозят вырвать ей ногу и отвезти в морг. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.