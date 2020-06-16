Власти Москвы опровергли контроль масочного режима с помощью дронов

https://static.news.ru/photo/bb80da9a-afdf-11ea-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти не собираются контролировать наличие средств индивидуальной защиты у клиентов и работников кафе с помощью беспилотных летательных аппаратов, рассказали представители столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Ведомство отметило, что дроны и камеры не предназначены для фиксирования подобных нарушений.

Этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд (в соответствии с законодательством, они должны размещаться в соответствии со схемой размещения летних кафе. — NEWS.ru), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комплекса.

16 июня 2020 года в средствах массовой информации появились сообщения о контроле столичными властями масочного режима и социальной дистанции между гражданами с помощью камер видеонаблюдения и квадрокоптеров.

Штрафы за нарушение масочного и перчаточного режимов для физлиц на предприятиях Москвы составляют 4 тысячи рублей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм на рабочем месте для руководства компании — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за подобные нарушения.

В мегаполисе из-за COVID-19 с 5 марта 2020 года объявили режим повышенной готовности. 29 марта граждан отправили на самоизоляцию. После чего закрылись почти все торговые точки, объекты общепита, спортивные залы, запретили гулять в парках. С середины мая мэрия постепенно начала снимать ограничения. Вернулись к работе промышленные предприятия и стройки, МФЦ. Ожила сфера услуг и торговля. С 9 июня отменили самоизоляцию и пропускной режим.

С 16 июня снова открылись летние веранды заведений общепита, музеи и выставочные залы, зоопарки, возобновляют плановый приём пациентов стоматологические клиники.

Посещение музеев и выставок возможно по электронным билетам. Наряду с индивидуальными экскурсиями разрешено и проведение групповых при численности не более пяти человек и с соблюдением социальной дистанции.

Московский зоопарк возобновляет свою работу частично. Недоступны пока для посетителей внутренние помещения павильонов и экспозиций и детский зоопарк. Кроме того, запрещено пользование беседками и детскими площадками.

Стоматологические клиники возвращаются к плановому приёму пациентов. До настоящего момента из-за ограничительных мер они могли оказывать только экстренную помощь при острой боли.

Посещение спортивных мероприятий с 16 июня возможно при условии заполненности стадионов не более чем на 10%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, полностью ограничения на посещение стадионов, театров и кинотеатров могут быть сняты в июле, если эпидситуация в городе продолжит улучшаться, сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно данным Роспотребнадзора, циркуляция коронавируса в Москве снизилась в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года. Показатель составляет менее 1%, что свидетельствует о стабильной ситуации в мегаполисе.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: 4 человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.