Власти Москвы опровергли информацию о выдаче QR-кодов

https://static.news.ru/photo/a359e56a-7a4c-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Власти Москвы назвали недействительной информацию о начале выдачи QR-кодов сотрудникам СМИ и волонтёрам.

Никаких пропусков для передвижения по городу не нужно, — сообщили KP.RU в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Там уточнили, что если какие-либо пропуска будут введены, то порядок их выдачи будет закреплён отдельным нормативно-правовым актом.

О начале выдачи спецпропусков с QR-кодами сообщило BBC. По данным издания, их якобы выдали журналистам одного из столичных холдингов.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал внедрение системы QR-кодов для заразившихся коронавирусом. По его словам, это позволит избавить россиян от привязки к прописке. Также он добавил, что QR-код будет являться подтверждением того, что человек на самом деле находится недалеко от того места, которое он сам и указал.