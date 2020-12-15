Власти Москвы: ограничительные меры обсуждались с предпринимателями

https://static.news.ru/photo/5d0d31ee-3ebd-11eb-b54c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Данчиков Фото: mos.ru

Ограничительные меры в Москве, направленные на упреждение распространения COVID-19, обсуждались с предпринимательскими кругами и выработаны в сотрудничестве с ними.

Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире Первого канала.

Те меры, которые сегодня в городе Москве принимаются и реализуются, они обсуждались и были выработаны вместе с предпринимательским сообществом — с рестораторами, владельцами баров, кафе. И тут на карту [поставлены] — и здоровье, и жизнь людей — посетителей этих заведений, или экономическое благополучие конкретных кафе и ресторанов, — подчеркнул чиновник.

Врачи столицы за последние сутки выявили 5418 новых случаев коронавирусной инфекции. 1773 гражданам потребовалась госпитализация. 5307 человек выздоровели. Общее число случаев заражения в Москве за всё время пандемии достигло 703 502.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сообщил, что москвичи за семь месяцев действия масочно-перчаточного режима 285,5 тысячи раз пренебрегли им, передавал NEWS.ru.