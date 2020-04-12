Власти Москвы ограничили приём беременных в больницах

https://static.news.ru/photo/10ec8cb0-7ccb-11ea-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Департамент здравоохранения Москвы сообщил об изменениях в порядке оказания медпомощи беременным женщинам. Для них ограничили посещение женских консультаций.

Также ввели ограничения на визиты в дневные стационары и консультативно-диагностические отделения. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса.

Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребёнка от заражения инфекцией COVID-19, — говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за несоблюдение социальной дистанции оштрафованы более 1,3 тысячи человек. К административной ответственности они привлечены за то, что появлялись на улицах без уважительной причины и собирались в группы.

В Москве количество заболевших превышает 8,8 тысячи человек. В России на сегодняшний день зафиксировано 15,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1291, умерли — 130 человек.

В мире насчитывается 1,78 млн инфицированных. Скончались более 108 тысяч человек, выздоровели — около 406 тысяч.